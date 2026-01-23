Bonus occupazione Italia

La partita sui bonus per l’occupazione e l’autoimpiego si è rivelata più complessa del previsto. Il testo definitivo del decreto Milleproroghe non include la proroga al 31 dicembre 2026 di una serie di incentivi, tra cui il bonus giovani under 35, il bonus donne e le misure a sostegno dell’occupazione nella Zona economica speciale del Mezzogiorno.

Tuttavia, la mancata proroga non equivale a una cancellazione delle politiche di sostegno al lavoro. La legge di Bilancio introduce un esonero contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato o per la trasformazione dei contratti a termine effettuate nel 2026, con priorità per giovani, donne in condizioni di svantaggio e territori ricompresi nella Zes.

Il bonus giovani under 35 prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, con un tetto di 500 euro mensili, per le assunzioni stabili di lavoratori che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Il bonus donne è strutturato come esonero contributivo integrale per due anni a favore delle lavoratrici considerate svantaggiate.

Un chiarimento di fonte ministeriale ha ridimensionato l’allarme, attribuendo l’assenza delle proroghe a una questione tecnica legata al disegno di legge di Bilancio 2026. Si prevede un intervento correttivo in sede di conversione del Milleproroghe per ripristinare lo slittamento al 31 dicembre 2026 di tutte le agevolazioni previste.

La proroga consentirebbe di dare continuità a strumenti che hanno inciso in modo significativo sulle politiche di assunzione, soprattutto nelle aree più fragili del Paese. I rifinanziamenti già programmati per il triennio successivo indicano la volontà di non interrompere il sostegno all’occupazione stabile, pur all’interno di un quadro di finanza pubblica più rigoroso.