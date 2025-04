Bonus Nuovi Nati 2025: Requisiti, Procedura di Richiesta e Informazioni per Adozioni

Arriva il bonus nuovi nati 2025 da 1000 euro, accessibile da oggi, giovedì 17 aprile. Questo contributo una tantum, erogato dall’Inps, è destinato a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025. I genitori richiedenti devono soddisfare requisiti specifici e presentare domanda online nei termini stabiliti.

Il bonus è stato introdotto con la Legge di Bilancio 2025 per incentivare la natalità e prevede un finanziamento di 330 milioni di euro per il 2025, che aumenterà a 360 milioni dal 2026. I richiedenti devono essere cittadini italiani, cittadini di altri paesi europei, o extracomunitari con permessi di soggiorno validi, ed è necessario che il richiedente risieda in Italia al momento della domanda. Inoltre, il richiedente deve avere un Isee minorenni non superiore a 40.000 euro annui.

Solo un genitore può presentare la domanda, e nel caso di genitori non conviventi, sarà il genitore residente con il bambino a farne richiesta. La domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla nascita o dall’ingresso in famiglia del bambino. Se la procedura online non è disponibile entro tali termini, il termine dei 60 giorni inizia a decorrere dalla pubblicazione del messaggio Inps relativo all’apertura del servizio.

Le domande verranno evase seguendo l’ordine cronologico di arrivo, previa verifica dei requisiti. La richiesta deve essere presentata online sul sito dell’Inps, utilizzando credenziali digitali, oppure tramite l’app mobile, il Contact Center Multicanale, o attraverso istituti di patronato. Per quanto riguarda le adozioni, il bonus è concesso solo per i figli minorenni. In caso di affido preadottivo, la data di riferimento per la richiesta è quella di ingresso del minore nella famiglia adottante.