Bonus Nido 2025: Novità sull’Isee e Importi e Guida alla Presentazione della Domanda

Sarà possibile presentare fino al 31 dicembre 2025 le domande per accedere al bonus nido 2025 dell’Inps. Le richieste possono essere effettuate online, attraverso il portale dell’Inps, o con l’assistenza di un patronato. Il bonus è un sostegno economico destinato alle famiglie per coprire le spese per asili nido pubblici e privati autorizzati o per l’assistenza domiciliare di minori con gravi patologie croniche.

Le novità per quest’anno riguardano l’Isee e gli importi massimi. In base alla circolare Inps n. 60 del 20 marzo 2025, l’importo massimo varia in base alla fascia ISEE e alla data di nascita del bambino. Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024, le fasce sono:

– Isee fino a 25.000 euro: massimo di 3.000 euro annui;

– Isee tra 25.001 e 40.000 euro: massimo di 2.500 euro annui;

– Isee oltre 40.000 euro: massimo di 1.500 euro annui.

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024, le fasce sono:

– Isee fino a 40.000 euro: massimo di 3.600 euro annui;

– Isee oltre 40.000 euro: massimo di 1.500 euro annui.

La domanda deve specificare se l’asilo è pubblico o privato autorizzato, fornendo dettagli quali denominazione e codice fiscale della struttura. Per l’assistenza domiciliare è necessario un certificato del pediatra.

Si consiglia di presentare la domanda il prima possibile, poiché i fondi disponibili per il 2025 ammontano a 937,8 milioni di euro e verranno erogati fino ad esaurimento. L’Inps procederà all’erogazione mensile una volta verificata la documentazione.