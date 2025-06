Bonus Mamme 2025: Decontribuzione e Discriminazioni Lavorative

La Corte costituzionale ha esaminato la legittimità di alcune norme della Legge di Bilancio 2024, sollevata dal Tribunale di Milano. La legge prevede un esonero totale dei contributi previdenziali per le madri lavoratrici con contratto a tempo indeterminato, ma esclude quelle con contratto a tempo determinato e le lavoratrici domestiche. Questo esonero, applicabile dal gennaio 2024 al dicembre 2026, è riservato alle madri con tre o più figli fino a 18 anni o con due figli fino a 10 anni.

Il Tribunale contesta che l’esclusione delle lavoratrici a tempo determinato violi l’articolo 3 della Costituzione, sottolineando che queste categorie di lavoratrici sono omogenee dal punto di vista contributivo. Si sostiene che l’assenza di esonero per le madri a tempo determinato potrebbe disincentivare la maternità, specialmente in famiglie numerose. Inoltre, si evidenzia una possibile violazione dell’articolo 117, poiché non vi sarebbero giustificazioni oggettive per differenziare i trattamenti tra lavoratori determinati e indeterminati.

La Corte ha considerato anche la discriminazione verso le lavoratrici domestiche, spesso straniere e più vulnerabili, evidenziando l’ineguaglianza di trattamento rispetto agli altri dipendenti. L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato le questioni inammissibili, argomentando che le normative sono sperimentali e che le lavoratrici domestiche beneficiano di altri aiuti.

L’Inps ha sottolineato che qualsiasi aiuto potrebbe necessitare dell’autorizzazione europea e che, in caso contrario, le madri potrebbero dover rimborsare quanto ricevuto in decontribuzione, aprendo un dibattito sugli eventuali aiuti di Stato.

