Arriva il bonus internet e pc. Da oggi, 9 novembre, è possibile fare domanda per questo voucher che ha lo scopo di favorire l’accesso alla banda ultra larga alle famiglie a basso reddito. I cittadini con Isee inferiore a 20.000 euro potranno utilizzare fino a 500 euro per uno sconto sul canone di abbonamento a servizi di connettività Internet a banda ultralarga in caso di nuove attivazioni di utenze di rete fissa e nella fornitura di un personal computer o tablet. Il contributo per l’acquisto di personal computer o tablet è erogato solo nel caso di contestuale attivazione del servizio di connettività.

