Bonus Giovani e Donne: Ecco Come Funzionano i Nuovi Decreti

Sono stati pubblicati i decreti attuativi per il bonus giovani e il bonus donne, finanziati dal Programma giovani, donne, lavoro 2021-2027.

Bonus giovani: previsto dall’articolo 22 del Decreto-Legge del 7 maggio 2024, n. 60, è destinato ai datori di lavoro privati. Prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi, esclusi premi e contributi Inail, per l’assunzione di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato. Il beneficio include un esonero dei contributi Inps fino a 500 euro al mese per lavoratore, con un incremento a 650 euro per le assunzioni nelle regioni del Sud, come Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il bonus si applica per i lavoratori che non hanno superato i 35 anni e che non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. Il governo ha stanziato fino a 1,429 miliardi di euro per questa misura.

Bonus donne: anch’esso destinato ai datori di lavoro privati, offre un massimo di 650 euro mensili per ogni assunzione a tempo indeterminato e l’esonero totale dai contributi previdenziali, esclusi premi e contributi Inail. È rivolto a donne senza lavoro regolarmente retribuito da 2 anni, donne senza occupazione da 6 mesi nelle regioni ZES, e donne impiegate in professioni a alta disparità di genere. La durata dell’esonero è di 24 mesi nei primi due casi e di 12 mesi nel terzo.

Modalità di richiesta: Le aziende interessate possono presentare domanda telematica all’Inps, includendo vari dati identificativi riguardanti l’impresa e il lavoratore.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.rainews.it