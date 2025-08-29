Bonus Giorgetti: opportunità per lavoratori in Italia

Per i docenti e i lavoratori che hanno già accumulato i requisiti per la pensione, si presenta una nuova e vantaggiosa opportunità economica. Il Bonus Giorgetti è stato introdotto per incentivare i dipendenti prossimi al pensionamento a rimanere in servizio, garantendo un aumento significativo dello stipendio netto.

Questo incentivo è disponibile per chi soddisfa i requisiti entro il 31 dicembre 2025 e si applica ai dipendenti pubblici e privati, incluso il personale scolastico. Il funzionamento del bonus è semplice: i lavoratori che decidono di partecipare rinunciano a versare la loro quota di contributi previdenziali, che corrisponde a circa il 9% dello stipendio lordo. Tale importo non viene perso, ma viene accreditato in busta paga senza tassazione.

Per un docente con uno stipendio lordo di circa 2.000 euro, l’incremento netto è di circa 180-200 euro al mese, con un totale annuo che supera i 2.000 euro. Per chi ha stipendi più elevati, il vantaggio può toccare anche i 6.000-7.000 euro all’anno.

Per accedere al bonus, i lavoratori devono soddisfare specifici requisiti per la pensione anticipata, come per esempio la Quota 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi) o la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini; 41 anni e 10 mesi per le donne). Tuttavia, è importante tenere presente che rinunciare alla quota contributiva comporta una riduzione dell’importo finale della pensione, anche se la quota versata dal datore di lavoro rimarrà invariata.

La richiesta per il bonus può essere fatta in alcuni passaggi: verificare la propria posizione contributiva sul sito INPS, inviare la domanda online o attraverso un patronato, attendere fino a 30 giorni per l’autorizzazione e infine ricevere gli aumenti in busta paga a partire da novembre 2025.