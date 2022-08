Il Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, in Lombardia, arriva il Bonus Felicità fino a 200 euro per chi adotta un cane o un gatto. Così da incentivare l’adozione di animali domestici che altrimenti vivrebbero soli nei tanti rifugi del luogo che li ospitano. Una decisione utile a trovare nuove famiglie per sempre ai pets abbandonati.

Fonte foto da Pixabay

L’Amministrazione Comunale di Castel Mella ha deciso di offrire un bonus fino a 200 euro per chi decide di adottare un cane o un gatto ospiti di un canile o un gattile della zona. Strutture di accoglienza per cani e gatti abbandonati o randagi che ormai sono sovraffollate.

Il Sindaco, Giorgio Guarneri, ha deciso di garantire un fondo per chi vuole adottare un pets:

Le nostre famiglie dimostrano un grande attaccamento agli animali domestici. Incentivare l’adozione di animali abbandonati, spesso ospitati da canili e gattili gestiti con passione da associazioni di volontari, è un gesto di responsabilità e di attenzione verso un problema, quello dell’abbandono e del sovraffollamento delle strutture, di estrema attualità soprattutto in questi caldi mesi estivi. Sono convinto che la risposta dei nostri concittadini a questo bando sarà forte e convinta.

Bonus Felicità fino a 200 euro per chi adotta un cane o un gatto: come funziona?

Il contributo può essere chiesto solo se non si hanno condanne penali inerenti al maltrattamento degli animali. I cani dovranno essere adottati da rifugi e strutture di accoglienza per randagi e non comprati, ovviamente, da allevamenti professionali.

Adottando un cucciolo fino a un anno di età si avrà un contributo di 100 euro, che diventano 200 euro per chi, invece, sceglie di adottare un cane anziano o un gatto anziano.

Per chi fosse interessato, bisogna chiamare il Comune di Castel Mella al numero telefonico 030.2550833 oppure consultare il sito www.comune.castelmella.bs.it. Ovviamente chi decide di adottare deve farlo con il cuore. E garantire una casa per sempre, cure e amore al pets che decide di far entrare nella sua famiglia.