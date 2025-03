Bonus energia: contributo di 200 euro, chi può beneficiarne e come richiederlo

A partire dal 1° aprile, il governo attiverà un contributo straordinario di 200 euro, deciso con il decreto Bollette, per coloro che già ricevono il bonus sociale. Questa misura è estesa a tutti coloro che hanno un Isee sotto i 25.000 euro, non limitandosi ai beneficiari attuali del bonus sociale che hanno un Isee sotto i 9.530 euro. L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) ha specificato che le famiglie già in possesso del bonus sociale riceveranno il nuovo assegno in tempi brevi, mentre per gli altri sarà necessario presentare l’Isee e completare le verifiche necessarie.

Il contributo straordinario sarà erogato per un trimestre, dal 1° aprile al 31 luglio, in rate giornaliere di 1,64 euro, che si sommano agli importi già ricevuti con il bonus sociale elettrico, variabili in base alla composizione del nucleo familiare. In questo modo, si intende supportare un numero maggiore di famiglie in difficoltà, garantendo un aiuto economico per affrontare le spese delle bollette.