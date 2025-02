Bonus energia 2025 e ISEE

Oggi il governo ha annunciato un piano che prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro per affrontare il caro bollette, come dichiarato dalla premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. Di questa somma, 1,6 miliardi saranno destinati alle famiglie e 1,4 miliardi alle imprese. Le famiglie con un reddito ISEE fino a 25mila euro potranno ricevere un sostegno di circa 200 euro nel prossimo trimestre, mentre per chi ha un ISEE fino a 9.530 euro l’importo salirà oltre 500 euro. È stata inoltre prorogata di due anni l’obbligo per i più vulnerabili di passare al mercato libero.

Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito che il bonus sarà accessibile anche per chi già riceve un bonus sociale medio di 320 euro. Il decreto prevede misure per ridurre gli oneri di sistema per le piccole e medie imprese, permettendo una diminuzione delle bollette prevista intorno al 20%. A queste misure si aggiunge un obbligo di trasparenza per i gestori, per garantire bollette più chiare e la riduzione dell’IVA, con l’obiettivo di utilizzare i fondi anche in base all’andamento dei prezzi dell’energia.

Il decreto stabilisce anche condizioni tipo per i contratti nel mercato libero, mirando a garantire la trasparenza e la concorrenza. Infine, è previsto un rinvio di due anni del passaggio al mercato libero per i clienti vulnerabili e le micro-imprese vulnerabili, insieme a un meccanismo che destinerà eventuali aumenti di gettito IVA in un fondo per i vulnerabili.