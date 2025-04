Bonus di 1000 Euro per i Nati nel 2025: Guida alla Richiesta per Famiglie con ISEE fino a 40.000 Euro

In arrivo nel 2025 il bonus di 1000 euro per i nuovi nati, destinato alle famiglie con un ISEE fino a 40 mila euro. Questo incentivo alla natalità mira a stimolare anche i consumi e sarà disponibile per ogni bambino nato o adottato a partire dal 1° gennaio 2025. Il bonus è accessibile a famiglie i cui genitori risiedono in Italia, inclusi i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno a lungo termine. Non ci sono requisiti lavorativi, quindi anche disoccupati e lavoratori autonomi possono richiederlo. Inoltre, l’importo non incide sul reddito complessivo.

Il Governo Meloni ha previsto uno stanziamento di 330 milioni di euro per il bonus, che salirà a 360 milioni nel 2026. La domanda per ricevere il bonus potrà essere presentata da uno dei genitori o da un genitore convivente con il neonato, attraverso i canali telematici dell’INPS, o tramite CAF e il contact center INPS. Le domande potranno essere inviate a partire da aprile 2025, consentendo un mese o due per la richiesta a partire dalla nascita o dall’adozione.

Contrariamente a quanto riportato da qualche fonte, non sarà emessa alcuna carta prepagata: il bonus sarà erogato tramite bonifico bancario e potrà essere utilizzato per qualsiasi tipo di spesa, non solo per beni per l’infanzia. Questa misura si inserisce nel contesto delle politiche a sostegno della natalità e del welfare familiare del Governo attuale.