Bonus Casa 2024: Come Passare da Superbonus a Barriere!

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile passare da un bonus all’altro per le spese sostenute nel 2024. In particolare, si può fruire della detrazione prevista dall’articolo 119-ter, relativo al bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche, anche se si è già usufruito della detrazione del 50% prevista dall’articolo 16-bis del Tuir o del superbonus per spese sostenute nel 2023.

L’agenzia fornisce un esempio: per le spese nel 2024 riguardanti interventi per superare e rimuovere barriere architettoniche già iniziati in anni precedenti, è possibile continuare ad accedere al superbonus, che nel 2024 sarà al 70%, fino a un limite di spesa di 96.000 euro. Questo importo include anche le spese sostenute negli anni passati per lo stesso intervento. In alternativa, si può scegliere di beneficiare della detrazione dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio, che prevede un bonus del 75% sulle spese sostenute.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tg24.sky.it