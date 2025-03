Bonus Bollette Automatico da 200 Euro per ISEE Sotto i 25.000 Euro: Sconto Immediato

Per le famiglie italiane, è disponibile un bonus bollette di 200 euro, approvato dal governo lo scorso febbraio. L’accesso al bonus è riservato a chi ha un Isee non superiore a 25.000 euro. Per le famiglie che rientrano in questo scaglione, l’importo sarà accreditato automaticamente sulla bolletta. Le famiglie con un Isee fino a 9.530 euro avranno diritto a un bonus extra, grazie al Bonus Sociale, che può arrivare fino a 367 euro per nuclei con uno o due membri, e a 440 euro per famiglie con più di quattro persone. Per i nuclei composti da tre o quattro persone, l’importo totale ammonta a 392 euro.

Per ottenere il bonus di 200 euro, le famiglie con Isee compreso tra i 9.530 euro e i 25.000 euro dovranno compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l’attestazione Isee, che sarà comunicata dall’Inps al Sistema Informativo Integrato. È già prevista una riforma del calcolo dell’Isee che entrerà in vigore il 1° aprile, consentendo l’esclusione nel calcolo dei redditi dei Buoni del Tesoro Poliennali, dei buoni fruttiferi postali e dei libretti di risparmio postale fino a 50.000 euro, il che potrebbe ridurre l’Isee per molte famiglie.

Il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per il bonus bollette 2025, ampliando la soglia di accesso. Tuttavia, i centri di assistenza fiscale hanno espresso preoccupazione riguardo all’aumento delle richieste per la DSU, evidenziando che l’Inps necessiterà di tempo per adeguarsi alle nuove normative, creando un possibile ritardo nell’erogazione del bonus.