Bonus Bollette 2025: Requisiti ISEE e Modalità di Richiesta

Per contrastare il caro energia e supportare le famiglie a basso reddito, il Governo ha introdotto il Bonus bollette da 200 euro, una misura approvata con il Decreto-legge n. 19 del 2 marzo 2025. Non è richiesta alcuna domanda per ottenere l’agevolazione.

Possono beneficiare del Bonus le famiglie con un ISEE fino a 25.000 euro, con due fasce di reddito distintive. Le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro riceveranno il contributo insieme al bonus sociale elettrico già attivo. Per le famiglie con ISEE tra 9.530 e 25.000 euro, il bonus sarà erogato separatamente ma in modo automatico, a condizione che sia stata presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) aggiornata.

C’è un’eccezione per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico, il cui limite ISEE arriva a 30.000 euro, come già stabilito per le agevolazioni del bonus sociale ordinario. Per ricevere il Bonus bollette, non è necessario presentare una domanda; è sufficiente avere l’ISEE aggiornato. Il contributo sarà applicato direttamente in bolletta, a condizione che l’utenza elettrica sia attiva e intestata a un membro del nucleo familiare, con i dati registrati correttamente nel Sistema Informativo Integrato (SII) che incrocia le informazioni tra INPS e fornitori di energia.

Lo sconto può essere suddiviso in rate mensili a seconda della composizione familiare e del tipo di contratto. Chi riceve già il bonus sociale per disagio economico avrà diritto anche al nuovo contributo da 200 euro.