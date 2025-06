Bonus Bollette 2025: Ecco come ottenere i 200 euro!

È iniziata l’erogazione del contributo straordinario 2025 da 200 euro, conosciuto come bonus bollette. Questa misura è indirizzata alle famiglie con un Isee fino a 9.530 euro, o fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli. Il bonus si applica automaticamente sulle bollette di luce, gas e acqua, sommandosi agli sconti già esistenti.

Il contributo, valido annualmente, può essere utilizzato per una sola utenza per ciascun tipo di fornitura, incluse le famiglie che vivono in appartamenti condominiali. L’importo del bonus per l’elettricità varia in base al numero di componenti del nucleo, mentre il bonus gas è flessibile e dipende dai consumi mensili stabiliti dall’Autorità. In inverno, quando i consumi sono maggiori, il beneficio è più elevato.

Per accedere al bonus, è necessario presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’Isee. Il contributo di 200 euro sarà accreditato direttamente in bolletta, senza ulteriori procedure per i cittadini. L’erogazione è attesa tra aprile e luglio 2025, nel primo trimestre successivo alla presentazione della DSU. Inoltre, i nuclei con Isee compreso tra 9.530 e 25.000 euro potranno beneficiare di questa agevolazione, anche se non rientrano nel bonus ordinario.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it