E’ il click day del bonus mobilità, o come è stato immediatamente definito “bonus bici”, l’agevolazione statale decisa la scorsa primavera per incentivare la mobilità su mezzi a zero impatto ambientale. Per le biciclette è previsto un incentivo fino a 500 euro ed entro il 60% del costo totale sostenuto. Il sito predisposto dal ministero dell’Ambiente è www.buonomobilita.it, ma attenzione a possibili truffe: come denuncia l’associazione romana Salvaiciclisti in California è stato registrato un dominio che ricalca quello italiano, solo con la “a” finale accentata, “à”. Nel frattempo sono già molti gli utenti che lamentano di non potersi connettere al sito ufficiale.

