Dal 31 marzo 2025, le famiglie con un Isee fino a 40mila euro potranno richiedere il Bonus bebè sul sito dell’Inps o tramite i Caf. Il Bonus consiste in una card prepagata del valore di 1200 euro, destinata all’acquisto di beni di prima necessità per i bambini nati a partire dal 1° gennaio 2025. La misura è valida anche per le adozioni e gli affidi, offrendo supporto alle famiglie nella cura e nel sostentamento dei più piccoli.