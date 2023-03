Bonus Animali, in arrivo 250 euro a famiglia nel 2023: chi può richiederli

In arrivo il Bonus Animali 2023 che prevede una somma di 250 euro a famiglia a chi lo richiede: tutti i dettali per richiederlo.

Chi si prende cura di un amico a quattro zampe i pro non si possono contare nemmeno sulle dita di una mano tuttavia i contro sono sicuramente le spese da sostenere per le loro cure, spese veterinarie e cibo in primis. Proprio per aiutare le famiglia e sostenere le ingenti spese che ogni anno crescono sempre di più, il comune di Pisa ha rinnovato il Bonus Animali per questo 2023.

Come richiedere il Bonus Animali 2023: tutti i dettagli

La Giunta Comunale di Pisa, nei giorni, scorsi, ha approvato con una delibera il Bonus Animali 2023 per gli animali di affezione che permette di aiutare le famiglie in difficoltà con le spese veterinarie e con l’acquisto di farmaci. Il contributo prevede una somma di 250 euro per nucleo familiare per spese documentabili sostenute dal 1° gennaio 2023.

La misura dedicata ai nostri amici a quattro zampe è stata finanziata dallo stesso comune stanziando 20mila euro e nei prossimi giorni pubblicherà il bando pubblico per richiedere il contributo. Tuttavia per essere richiederlo bisogna soddisfare determinati requisiti:

Essere residenti nel Comune di Pisa

Avere cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all’Unione Europea e in possesso del permesso di soggiorno valido

Isee pari o inferiori a 25mila euro

Essere proprietario di un cane o gatto

Aver effettuato spese veterinarie o acquistato farmaci

“Per il quinto anno consecutivo riproponiamo una misura che rappresenta un piccolo ma significativo sostegno alle famiglie che si trovano in difficoltà – spiega l’assessore Veronica Poli – Un gesto di attenzione nei confronti dei loro animali da compagnia“. Il Bonus, infatti, in tutti i suoi 4 anni, è riuscito ad aiutare oltre 400 famiglie.

Il Comune mira a sensibilizzare i suoi residenti e quindi non procederà a definire una graduatoria, ma manterrà l’intervento fino all’esaurimento delle risorse nel rispetto dell’ordine in cui sono state presentate le richieste. Sarà possibile fare domanda del Bonus Animali 2023 presso il portale online del Comune di Pisa.