Bonus Agricoltura 2025: Guida agli Incentivi Fino a 16.000 Euro per Ettaro

Importanti bonus agricoltura 2025 sono previsti per i coltivatori europei attraverso la Politica agricola comune (Pac). L’Unione europea destina risorse significative per sostenere gli agricoltori e proteggere il settore dalla concorrenza esterna. La Pac prevede numerosi incentivi e contributi diretti suddivisi in vari settori, con particolare attenzione alle coltivazioni di uliveti e vigneti.

La Politica agricola comune, attiva dal 1962, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’agricoltura europea. La Commissione europea distribuisce miliardi di contributi agli agricoltori per proteggere i prodotti locali, prevenire l’abbandono delle campagne e affrontare le sfide climatiche. La Pac offre diversi tipi di bonus per vari settori agricoli, con particolare enfasi sulle coltivazioni economicamente e storicamente rilevanti, come quelle di uva e olive.

Attualmente, siamo nel terzo anno del piano 2023-2027, che prevede specifici contributi per il settore vitivinicolo ritenuto di grande importanza. In totale, l’aiuto finanziario previsto ammonta a 1,62 miliardi di euro per questo settore. Tra le misure principali ci sono i contributi per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, sostenendo fino al 75% delle spese in regioni meno sviluppate, con un limite di 16.000 euro per ettaro. Inoltre, ci sono incentivi per la vendemmia verde e per attività di marketing.

Anche la produzione di olive e olio gode di bonus significativi. L’Unione europea riconosce un massimo di 794 euro per ettaro per la coltivazione di uliveti. I Titoli base, accessibili a tutti, garantiscono un contributo medio di circa 164 euro per ettaro, mentre gli eco-schemi premiano pratiche sostenibili come il non utilizzo di diserbanti chimici. Esistono diversi schemi di eco-sostegno, come l’eco-schema 2 con sussidi fino a 116 euro per operazioni di inerbamento e l’eco-schema 3 che offre fino a 220 euro per interventi paesaggistici.

Per accedere ai bonus agricoltura 2025, è necessario presentare la domanda entro il 15 maggio 2025 presso l’ente erogatore competente. È possibile contattare gli uffici regionali oppure le sedi locali dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) o ai Centri Assistenza Agricolata (CAA).