Bonus 850 Euro: Sussidio per Anziani Over 80 Non Autosufficienti

È previsto un bonus fino a 850 euro per gli anziani non autosufficienti di almeno 80 anni, già titolari di indennità di accompagnamento. Questo sussidio sarà erogato tramite la Prestazione Universale INPS a coloro che abbiano un ISEE sociosanitario ordinario inferiore ai 6.000 euro e necessitino di assistenza gravissima.

A partire da giugno, gli assistiti potranno utilizzare il bonus per coprire i costi di assistenza da parte di lavoratori domestici impegnati per almeno 15 ore settimanali e regolarmente registrati. Il contributo sarà composto da una quota fissa, pari all’indennità di accompagnamento (542,02 euro per il 2025), e da una parte integrativa che può arrivare a 850 euro mensili, a fronte delle risorse disponibili, stimate in 250 milioni di euro per il 2025 e lo stesso importo per il 2026. Si prevede che quasi 25.000 persone potranno beneficiare del bonus ogni anno.

Per accedere al bonus, gli interessati devono dimostrare di avere un bisogno assistenziale continuativo e gravissimo. La valutazione della gravità si basa su criteri sanitari e sociali. Le domande possono essere presentate sul portale INPS fino al 31 dicembre 2026, e i controlli sui requisiti avverranno in modo automatico.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it