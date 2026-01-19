Bonus 2026 in Italia

Oltre ai bonus riconfermati, sono stati introdotti nuovi incentivi nel variegato panorama di bonus e sussidi decisi dal governo. Tuttavia, alcuni bonus dedicati alle famiglie saranno eliminati.

I nuovi bonus riguardano vari settori, come gas ed energia, mobili ed elettrodomestici, asili nido, scuole paritarie e libri di testo. La lista completa dei bonus è stata stilata da Assoutenti, che fornisce anche informazioni su come richiederli. I dati presentati per la richiesta dei bonus saranno verificati attraverso il sistema informatico integrato.