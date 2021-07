Diciamo la verità, molti inglesi erano convinti di portare a casa la coppa Euro 2020. Mentre in Italia eravamo tutti molto più cauti, nella terra di Elisabetta II erano decisamente più ottimisti. Fin qui nulla di male, purtroppo però a Wembley migliaia di tifosi inglesi hanno dimostrato poco rispetto per gli avversari e in merito a questo è intervenuto Leonardo Bonucci.

“Cosa dico loro? Adesso sciacquatevi la bocca! Gli inglesi pensavano di averla portata a casa, che la Coppa era cosa loro. Hanno anche fischiato l’inno nazionale italiano. Questo, a me e al vecchietto là (Chiellini) non ha fatto altro che far crescere la cattiveria. Soddisfazione personale per me e Giorgio, che non sempre siamo stati elogiati quanto meritavamo. È un godimento unico vedere così tante persone che se ne sono andate ancor prima della premiazione. Ammutoliti. A capo chino. Adesso la Coppa viene a Roma. Credevano di vincerla… di averla vinta già. Ma l’Italia ha dato ancora una volta una lezione. In pratica è un sogno che si avvera. Devo dire che grande merito va al mister e al gruppo. Abbiamo iniziato a crederci da quando ci siamo ritrovati in Sardegna. Mano a mano abbiamo acquisito sicurezza e personalità e oggi è la ciliegina sulla torta che ci fa diventare leggende. Abbiamo fatto 34 partite senza perdere. – ha aggiunto Bonucci – E, nonostante tutto quello che accadeva intorno a noi, eravamo consapevoli che avremmo portato a casa la Coppa se avessimo messo in campo ciò che sapevamo fare. E così è stato”.

Leonardo Bonucci e la dedica per gli inglesi.

Da giorni gli inglesi continuavano a ripetere ‘It’s coming home’, pensando di tornare a trionfare con la nazionale, dopo la loro vittoria ai mondiali del 1966. Bonucci e i suoi compagni hanno trasformato questo motto in ‘It’s coming Rome’.

