Leonardo Bonucci è l’idolo del South Dakota. A sorpresa, inutile negarlo, il difensore della Juventus risulta il giocatore preferito nello stato, a giudicare dalla mappa pubblicata da soccer.com in base alla vendita delle magliette in tutto il territorio degli Stati Uniti tra il primo ottobre e il 22 novembre. Non sorprende che Christian Pulisic, talento a stelle e strisce del Chelsea, sia in grado di tenere testa a Leo Messi e a Cristiano Ronaldo. Sorprende un po’, magari che Marcus Rashford -stella del Manchester United- affascini l’Alaska e che il francese Anthony Martial sia apprezzato soprattutto alle Hawaii. Vedere il nome di Bonucci sulla cartina del South Dakota, però, fa un certo effetto. Evidentemente, la casacca bianconera numero 19 piace nello stato del Midwest. Il South Dakota, con una popolazione di circa 900.000 abitanti, sul pianeta dello sport americano si fa notare soprattutto per il football di college.

