Bonolis sulle difficoltà di Ciao Darwin 2023 e la separazione da Sonia

Silvia Toffanin ha ospitato Paolo Bonolis a Verissimo per promuovere della nuova edizione di Ciao Darwin (che è stato esportato anche in Cina). Il popolare programma di Canale 5 farà il suo ritorno dopo quattro anni di pausa e il conduttore ha parlato delle difficoltà di costruire una trasmissione come Ciao Darwin ai tempi del politically correct.

“Cosa penso di questo ritorno? All’inizio ero preoccupato e alla fine dopo ave registrato lo ero ancora di più. Far ripartire una macchina complessa come Ciao Darwin dopo quattro anni non è facile. Poi in un’epoca come questa dove questo non si può dire, quello non si può invitare, quello è meglio evitarlo. – ha continuato Bonolis – Quindi il pubblico magari nella prima puntata vedrà che c’è qualcosa da sistemare, ma poi tutto partirà come al solito e andrà liscio, perché Ciao Darwin è un magico contenitore di disincanto. Anche quest’anno con me ci sarà Luca Laurenti. Lavoro con lui da circa 32 anni, non posso più farne a meno. Sono un tossico di Luca Laurenti ormai. Il sottotitolo Giovanni 8 7? Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Andiamo in onda il 24 novembre, il giorno della pubblicazione dell’Origine della Specie”.