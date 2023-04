Bonolis sulla Bruganelli al GFVip, poi annuncia il ritiro: “Tra due anni lascio questo lavoro”

Per l’ultima puntata di Felicissima Sera All Inclusive, Pio e Amedeo hanno ospitato Paolo Bonolis. I due comici hanno fatto un’intervista particolare al conduttore, gli hanno mostrato una serie di foto chiedendo di commentarle (una versione farlocca de Il Senso della Vita). Vedendo lo scatto della moglie, il presentatore ha commentato anche l’avventura di Sonia Bruganelli al GF Vip.

Se stiamo in due stanze diverse? Sì, ma la casa è la stessa. Ma tra noi non c’è distanza, siamo a 10 metri. Certo che abbiamo ancora un bel legame, da tutti i punti di vista”.

Va detto che anche nel 2019 Paolo aveva parlato di un futuro ritiro dopo due anni. Quindi speriamo che anche questa volta ci ripensi.

“Recupero con maggiore fatica rispetto a vent’anni fa. Non sento la necessità morbosa di esserci, tanto che tra un paio di anni vorrei fermarmi, perché non sono più contemporaneo. – ha dichiarato il conduttore nel 2019 a Il Fatto Quotidiano – Parlo un linguaggio analogico in un mondo digitale. Non uso il computer, ho un cellulare vecchio, sono cresciuto in un’epoca che si avvitava sulle ideologie. Ho solo una traiettoria di divertimento che piace anche agli altri. Il politically correct è la cosmesi ben fatta dell’ipocrisia; poi la moltiplicazione dei social, il commento continuo, l’opinione indiscriminata ti porta quasi ad avere paura di pensare e parlare”.