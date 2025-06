Bonolis sul 5-0 Psg: ‘Prestazione Incomprensibile dell’Inter’

Paolo Bonolis, conduttore e tifoso interista, ha commentato la netta sconfitta dell’Inter per 5-0 subita dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Ha osservato che la squadra nerazzurra è stata completamente sopraffatta e ha avuto solo due tentativi in tutta la partita, definendo la prestazione “incomprensibile”.

Secondo Bonolis, l’Inter ha sbagliato l’approccio alla gara, con alcuni giocatori troppo preoccupati di dover vincere. Ha elogiato il lavoro di Luis Enrique, che ha preparato bene il PSG, in grado di ripartire rapidamente e di limitare le azioni offensive dell’Inter. Riguardo alla stagione, Bonolis non la considera fallimentare, sottolineando che l’Inter ha raggiunto un traguardo importante nonostante una rosa meno competitiva rispetto ai grandi club europei. Tuttavia, ha lamentato che la squadra ha perso il campionato, un’opportunità preziosa.

Infine, Bonolis ha discusso della figura dell’allenatore Simone Inzaghi, ritenendolo un ottimo tecnico e auspicando la sua permanenza alla guida della squadra. Ha evidenziato la necessità di avere una rosa più ampia e competitiva, citando le difficoltà patite da attaccanti come Lautaro e Thuram, che hanno risentito di infortuni e di una stagione impegnativa. Bonolis ha espresso scetticismo riguardo a potenziali sostituti come Arnautovic e Correa, considerate opzioni non adeguate per raggiungere obiettivi ambiziosi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com