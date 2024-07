Bonolis: “Sanremo? Una lunga puntata di Domenica In con la gara in mezzo”

Paolo Bonolis al Giffoni Film Festival, come ripreso da La Repubblica, ha parlato di televisione polemizzando un po’ in qua e un po’ in là. Ha esordito facendolo sulla nuova tv dei ragazzi, lontanissima dal suo Bim Bum Bam.

Ovviamente non poteva mancare la polemica sul Festival di Sanremo, kermesse canora che ha condotto per due edizioni: nel 2005 e nel 2009.

“I grandi ospiti non ci sono più perché credo che costino troppo. Visto che non c’è controprogrammazione, è sufficiente fare delle lunghe puntate di Domenica In con una gara canora in mezzo. Può anche darsi che sia questo il ragionamento, che è economicamente più che legittimo. Credo che un evento, l’evento della televisione italiana, vada eventizzato. E per eventizzarlo deve uscire qualcosa che altrimenti nei mesi precedenti la televisione italiana non è in grado di poterti offrire: allora diventa un evento”.