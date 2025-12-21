Bonolis: la mia verità sul gobbo

La vita privata dei personaggi pubblici è spesso soggetta a curiosità e speculazioni. Le dichiarazioni di Paolo Bonolis sono state recentemente riportate. Paolo Bonolis ha affermato di non aver mai avuto un gobbo.
