Bonolis e Presta: Dietro le Quinte del Divorzio e il Ruolo di Bruganelli

Ieri, Paolo Bonolis ha annunciato attraverso i social la fine della sua collaborazione con l’agenzia Arcobaleno Tre, guidata dal manager Lucio Presta, dopo 35 anni. Questa notizia ha colto di sorpresa molti, poiché Bonolis non ha fornito ulteriori dettagli se non ringraziare i collaboratori per il lavoro svolto. Presta ha poi commentato la vicenda sui social, accennando a “una donna sbagliata” e a come anche le persone per bene possano soffrire per questa situazione, in un chiaro riferimento a Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis. Tuttavia, Presta non ha spiegato il suo rancore specifico nei confronti della Bruganelli.

In seguito a questo commento, Sonia ha pubblicato su Instagram una story criptica in cui scrive: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re”, interpretata da molti come una risposta a Presta. Le domande si sono moltiplicate, in particolare riguardo all’astio tra la Bruganelli e il manager. Il Corriere della Sera ha ipotizzato che Sonia possa avere un ruolo influente nelle decisioni di Bonolis, addirittura cercando di controllare i suoi prossimi contratti, desiderando mantenere unita la famiglia, nonostante il divorzio.

La situazione è complicata, poiché le prime tensioni tra Presta e Bruganelli risalgono a circa un anno fa, quando Sonia ha iniziato a distaccarsi da Presta, che prima considerava un grande professionista e amico. Questo cambiamento di sentimenti ha portato a nuove frizioni, crescendo nel tempo fino all’attuale rottura tra Bonolis e Presta. Le speculazioni continuano su quale sia il vero motivo dietro a tale rancore e alle dinamiche di potere che si sono sviluppate, lasciando molti interrogativi aperti. La questione rimane delicata e complessa, con il futuro delle relazioni personali e professionali di Bonolis e Bruganelli che potrebbe rivelarsi ancora più avvincente nei mesi a venire. Chi vivrà, vedrà.