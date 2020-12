Bono degli U2 e Pharrell Williams sono stati annunciati tra i doppiatori della versione originale del film d’animazione Sing 2.

Bono diventa doppiatore per il nuovo film d’animazione Sing 2. Il cantante degli U2 è stato annunciato nel cast di doppiatori della nuova pellicola d’animazione con al centro la musica. Con lui altre importanti voci della musica internazionale, come Halsey e Pharrell Williams. Ma quale personaggio interpreterà il frontman degli U2?

Bono doppiatore per Sing 2

Un cast da sogno quello del secondo capitolo di Sing. Oltre a Eric Andre, Chelsea Peretti, Letitia Wright e Bobby Cannavale, sono stati annunciati infatti i nomi di alcune superstar del cinema e della musica: Matthem McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton (Elton John in Rocketman), Halsey, Pharrell Williams e lo stesso Bono.

Bono U2

Stando a quanto riferito da Variety, il debutto di Bono nel film d’animazione sarà nel ruolo di Clay Calloway, un leone rockstar molto riservato, deciso a nascondersi dal resto del mondo dopo la scomparsa della moglie. Pharrell sarà invece l’elefante Alfonso, mentre Halsey Porsche, una giovane lupa.

Sing: il film con Bono e Pharrell

Film prodotto dalla Illumination, già resa famosa dalle sage di Cattivissimo Me e Pets, Sing è la serie di film che celebra la musica. Spiega il Ceo Chris Meledandri: “Una celebrazione in musica della continua ricerca dei nostri sogni. Non importa quanto grandi possano essere le sfide che si dovranno affrontare. Sing 2 è un film che, di base, parla del potere dell’ottimismo e della fede“.

Già il primo episodio della serie aveva ospiti d’onore importanti. Nella colonna sonora erano infatti presenti brani originali di Stevie Wonder, oltre a canzoni già edite di grandi artisti com Elton John, Beatles e Queen. Tra i doppiatori era invece presente Jennifer Hudson. Di seguito il trailer del primo film: