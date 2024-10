Bonini, Carboni, Sala e Mariella in gara per la direzione del Tg3

Quattro nomi sono in corsa per la direzione del Tg3, in seguito al passaggio di Mario Orfeo alla direzione di Repubblica. I candidati sono Senio Bonini, Giuseppe Carboni, Simona Sala e Angela Mariella. Tra di essi, Bonini e Carboni sono considerati più vicini al leader dei Cinquestelle, Giuseppe Conte, e sono i favoriti nel caso in cui i Cinquestelle decidano di votare in Commissione di Vigilanza per la presidente Rai designata, Simona Agnes. Questo scenario potrebbe prevedere una “compensazione” con la nomina alla guida di un Tg tradizionalmente legato al Partito Democratico.

Senio Bonini, attualmente vicedirettore del Tg1, è noto al pubblico per la conduzione di Tg1 Mattina e di Agorà Extra. Giuseppe Carboni ha già rivestito il ruolo di direttore del Tg1 per conto dei Cinquestelle e ora è Direttore di Rai Parlamento. Simona Sala, che oggi dirige Rai Radio 2, ha già ricoperto il ruolo di direttrice del Tg3 per alcuni mesi, da novembre 2021 a maggio 2022, prima dell’arrivo di Orfeo. D’altra parte, Angela Mariella ha una carriera interamente dedicata alla radio, avendo diretto Rai Isoradio dal novembre 2020 fino al 13 giugno 2023, ed è stata vicedirettrice di GR-Radio1.

La nomina del nuovo direttore del Tg3 potrebbe generare un effetto domino, necessitando ristrutturazioni interne per coprire il ruolo del candidato selezionato. È importante considerare gli equilibri tra le varie forze politiche, che hanno già influenzato le nomine di altre figure chiave come il presidente, l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale. Inoltre, gli equilibri interni alle singole testate Rai potrebbero giocare un ruolo cruciale in questo processo, suggerendo che la scelta finale sarà il risultato di negoziazioni complesse. L’elezione del direttore del Tg3, quindi, non riguarda solo il singolo candidato, ma influisce anche sulla struttura e sulle dinamiche politiche di tutta la Rai. La decisione finale sui candidati dovrà quindi tenere conto di una molteplicità di fattori strategici e politici.