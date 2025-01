Bonifici Istantanei Senza Costi Aggiuntivi: Novità per i Clienti dal 9 Gennaio 2025

A partire dal 9 gennaio 2025, i bonifici istantanei in Italia non avranno costi aggiuntivi, in conformità con le nuove regole stabilite dall’Unione Europea. Questa riforma è stata accolta con favore poiché ridurrà i costi per i consumatori, che finora potevano arrivare a 2 euro per transazione. Per molti clienti, il costo del bonifico istantaneo sarà azzerato, analogamente a quello dei bonifici ordinari, e i tempi di elaborazione si ridurranno ulteriormente.

Attualmente, un’indagine dell’Osservatorio Segugio.it ha rivelato che circa il 20% delle banche non applica commissioni per i bonifici istantanei. Il 53% delle banche applica una commissione fissa, con una media di 1,74 euro; il 17% utilizza una commissione percentuale media dello 0,09% sull’importo trasferito; e il 10% adotta una combinazione di commissioni fisse e percentuali.

Le nuove norme non solo abbattono i costi, ma richiedono anche un miglioramento della sicurezza nelle operazioni, imponendo alle banche di implementare meccanismi di controllo per evitare errori e frodi. Questa misura mira a rendere più sicuri i pagamenti digitali, facilitando una transizione verso modalità di pagamento più moderne e rapide.

L’introduzione di queste norme non è una sorpresa, poiché l’Unione Europea da tempo cerca di regolamentare le operazioni finanziarie per migliorare la sicurezza e ridurre i tempi di attesa associati ai bonifici tradizionali. L’obiettivo è anche incoraggiare l’utilizzo dei pagamenti istantanei non solo per i consumatori privati, ma anche per le aziende, facendo diminuire progressivamente l’uso del contante.

In sintesi, l’Unione Europea punta a creare un sistema di pagamento più efficiente e conveniente, rendendo i bonifici istantanei un metodo di pagamento sempre più accessibile, sicuro e attraente per tutti, contribuendo così a una maggiore digitalizzazione dei pagamenti.