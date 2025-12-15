Bonifiche Ferraresi acquista Fratelli Martini

Il gruppo Bonifiche Ferraresi ha annunciato un accordo per comprare la Fratelli Martini, un’operazione importante nel campo dell’agroindustria. La Fratelli Martini è il secondo operatore italiano nel campo dei mangimi animali e ha avuto un fatturato di 1,2 miliardi.

L’acquisto di questo grande produttore di mangimi animali e carni dovrebbe risultare importante per l’espansione internazionale in Africa e per le ricadute finanziarie. L’operazione è stata resa nota recentemente e rappresenta una delle più importanti operazioni avvenute negli ultimi anni in Europa nel campo dell’agroindustria.

L’acquisto verrà realizzato attraverso una holding e consentirà a Bonifiche Ferraresi di entrare da protagonista anche nel settore delle proteine animali. La società è quotata a Piazza Affari e questa mossa rappresenta un importante passo avanti per il suo sviluppo e la sua crescita nel mercato.