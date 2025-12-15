11.6 C
Bonifiche Ferraresi acquista Fratelli Martini

Da stranotizie
Bonifiche Ferraresi acquista Fratelli Martini

Il gruppo Bonifiche Ferraresi ha annunciato un accordo per comprare la Fratelli Martini, un’operazione importante nel campo dell’agroindustria. La Fratelli Martini è il secondo operatore italiano nel campo dei mangimi animali e ha avuto un fatturato di 1,2 miliardi.

L’acquisto di questo grande produttore di mangimi animali e carni dovrebbe risultare importante per l’espansione internazionale in Africa e per le ricadute finanziarie. L’operazione è stata resa nota recentemente e rappresenta una delle più importanti operazioni avvenute negli ultimi anni in Europa nel campo dell’agroindustria.

L’acquisto verrà realizzato attraverso una holding e consentirà a Bonifiche Ferraresi di entrare da protagonista anche nel settore delle proteine animali. La società è quotata a Piazza Affari e questa mossa rappresenta un importante passo avanti per il suo sviluppo e la sua crescita nel mercato.

