17.7 C
Roma
sabato – 1 Novembre 2025
Musica

Bongo Joe: il Rinascimento della Musica Indipendente in Svizzera

Da stranotizie
Bongo Joe: il Rinascimento della Musica Indipendente in Svizzera

Negli ultimi quindici anni, lo streaming ha rivoluzionato il modo di ascoltare musica. Piattaforme come Spotify hanno cambiato le abitudini degli ascoltatori, rendendo meno centrali gli album a favore di playlist curate per ogni situazione. La critica musicale Liz Pelly esplora queste dinamiche nel suo libro Mood Machine: The Rise of Spotify and the Cost of the Perfect Playlist, in cui mette in luce un mercato dominato da poche grandi etichette e un consumo musicale sempre più passivo.

Tuttavia, diverse alternative a questo modello esistono. Etichette indipendenti, negozi di dischi e festival locali stanno promuovendo relazioni più sostenibili tra artisti e pubblico. Un esempio significativo è Les Disques Bongo Joe, fondata a Ginevra, che unisce vari aspetti della musica, dall’editoria ai concerti, diventando in breve tempo una delle realtà indipendenti più riconoscibili in Europa.

Il fondatore, Cyril Yeterian, è un musicista con un ricco bagaglio culturale. Cresciuto tra Francia e Svizzera, ha suonato in band come Mama Rosin prima di aprire un negozio di dischi, il cuore del progetto, dedicato a George Coleman, un musicista di strada. Yeterian punta su un approccio DIY, distante dalle logiche commerciali, per riscoprire sonorità e artisti.

Bongo Joe è tra le etichette più attive, supportando la scena musicale svizzera e collaborando con artisti internazionali. Si dedica anche al recupero di materiale d’archivio, riportando alla luce musiche dimenticate, e ora il negozio ha ampliato le sue attività includendo un caffè e uno spazio per concerti.

Per celebrare i dieci anni di attività, è stata pubblicata la raccolta 2015-2025: 10 Years of Sonic Explorations, un’opera che rappresenta la missione di Bongo Joe nel connettere e mantenere viva la musica.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Balena della Groenlandia e longevità: il segreto della vita lunga
Articolo successivo
Chi guadagna di più nel mondo delle blockchain in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.