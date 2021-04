Bongo Cha Cha Cha: la hit di Caterina Valente, già utilizzata in una scena di Spider-Man, è diventata virale grazie a una challenge su TikTok.

Grazie a TikTok spesso capita che alcune canzoni per un certo periodo cadute nel dimenticatoio tornino improvvisamente di moda. L’ultimo caso eclatante è quello di Bongo cha cha cha, hit di fine anni Cinquanta portata al successo da Caterina Valente. Si tratta di un pezzo già utilizzato qualche tempo fa in un film della Marvel dedicato a Spider-Man, ed esploso negli utlimi tempi su TikTok, grazie a un hashtag che ha raccolto oltre 250 milioni di views.

Il significato di Bongo Cha Cha Cha, viral esu TikTok

Nel lontano 1959 Caterina Valente firmò con la Decca e lanciò una serie di canzoni in diverse lingue, utilizzando ritmi stranieri e provenienti soprattutto dal Sud America, come la bossanova, la samba e il cha cha cha. Tra questi non è mai stata dimenticata Bongo, canzone che ebbe grande successo già all’epoca.

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/tiktok-app-iphone-telefono-5064078/

Ma chi avrebbe mai immaginato all’epoca che il brano sarebbe diventato virale sui social, nonostante sia stato scritto e composto in un’epoca in cui i social non erano nemmeno un’idea. Il merito va a uan challenge dedicata alle aspettative dei genitori. Nella prima parte dei video i papà e le mamme raccontano la loro evoluzione personale e lavorativa, almeno quella sperata, per poi mostrare nel drop del ritornello come ‘a causa’ dei figli le speranze siano state disattese.

Bongo cha cha cha: la scena in Spider-Man

A rilanciare la fama della canzone della Valente, peraltro molto famosa negli anni Sessanta in America, è stata la pellicola del 2019 Spider-Man: Far From Home. In una scena epica del film infatti possiamo ascoltare le note della canzone italiana, peraltro non l’unica presente nella pellicola (girata in parte anche a Venezia). Della soundrack fanno parte infatti anche Stella stai di Umberto Tozzi e Amore di tabacco di Mina.

Di seguito l’audio del brano:

FONTE FOTO: https://pixabay.com/it/photos/tiktok-app-iphone-telefono-5064078/