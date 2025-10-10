Oggi si celebra l’uscita di “From Russia With Love”, il secondo film di James Bond, interpretato da Sean Connery. Nel film, Bond è inviato in Turchia per aiutare la defezione della segretaria del consolato sovietico, Tatiana Romanova, mentre SPECTRE trama vendetta per la morte di Dr. No, utilizzando Romanova come esca in una trappola astuta.

Il film ha ottenuto un grande successo sia di critica che commerciale, incassando 78 milioni di dollari a livello mondiale. Descritto come “uno dei punti di forza della serie”, ha saputo mantenere un copione intelligente che rispecchiava il romanzo di Ian Fleming, riducendo tuttavia le tematiche politiche legate alla Guerra Fredda.

Per il ruolo di Tatiana, sono state considerate attrici di diverse nazionalità, senza trovare nessuna parlante russo. La colonna sonora, scritta da John Barry, inizialmente avrebbe dovuto raccogliere influenze dalla musica turca, ma alla fine utilizzò solo alcuni strumenti per mantenere l’atmosfera drammatica del film.

In altre notizie positive di oggi, Simon e Garfunkel pubblicarono il loro terzo album, “Parsley, Sage, Rosemary and Thyme”, diventando triplamente platino. King Crimson esordì con il loro capolavoro “In the Court of the Crimson King”, mentre Fiji ottenne l’indipendenza dopo un secolo di dominazione britannica.

In un momento storico interessante, Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie diventò il primo malese a entrare nello spazio. Durante la sua missione, realizzò un’importante guida per i musulmani nello spazio, affrontando le sfide di osservare il Ramadan in un ambiente a bassa gravità.