Bonaventura, Sottil e Arhtur: Fiorentina, 3 KO

Nella seduta di oggi tutti i calciatori di Italiano hanno svolto l’allenamento, a eccezione di Giacomo Bonaventura, che non sarà a disposizione per il match europeo di domani. Il centrocampista non è al meglio a causa di una contusione al piede destro e non partirà col resto dei compagni per la trasferta, venendo così preservato in vista della gara di campionato col Verona nel week-end della 16^ giornata.

Out anche

Arthur

per un sovraccarico all’adduttore destro e

Sottil

per un affaticamento al flessore sinistro.

Lavoro a parte anche per il lungodegente Dodo e anche per

Biraghi, che è squalificato in Conference League e che ha svolto una seduta personalizzata. Anche il laterale sinistro non è al top e sfrutterà i prossimi giorni per recuperare la miglior forma ed essere titolare al Franchi contro gli scaligeri.

Fantacalcio.it per Adnkronos