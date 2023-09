BONANGEL Calzini di cotone Cotton Socks Finest pettinati da uomo Calze Fantasia Uomo Calze Lunghe in Cotone Calzini Stampato Famose Moda Divertente Disegni

Che cos’è il cotone pettinato?



Nel processo di filatura, è stata aggiunta una sofisticata procedura di cardatura rimuovendo le fibre più corte (circa 1 cm più in basso) nelle fibre di cotone e rimuovendo le impurità dal cotone, lasciando fibre più lunghe e pulite. Al fine di produrre filati lisci, il cotone è più resistente, non facile da riempire e la qualità del cotone è più stabile. Questo si chiama Combed Cotton. Nel processo di filatura, è stata aggiunta una sofisticata procedura di cardatura rimuovendo le fibre più corte (circa 1 cm più in basso) nelle fibre di cotone e rimuovendo le impurità dal cotone, lasciando fibre più lunghe e pulite. Al fine di produrre filati lisci, il cotone è più resistente, non facile da riempire e la qualità del cotone è più stabile. Questo si chiama Combed Cotton.

Che cosa posso fare se non mi piacciono le calze O ho appena ricevuto un paio di calzini cattivi?



Potete contattarci direttamente su Bonangel002@163.com, risponderemo e aiuteremo a risolvere tutti i problemi la prima volta.

🍉 Comodo e adatto: taglia unica per tutti gli UOMINI: US 8-12 / EU 39-46. Usiamo un ottimo mix di cotone, nylon e spandex, che mantiene intatta la forma del calzino. Inoltre, offre una grande sensazione di comfort e si adatta perfettamente,proprio come su misura.

80% Cotone, 15% Poliammide, 5% Elastan

Lavabile in lavatrice

🐟Economico e pratico: ogni uomo ha bisogno di questo tipo di calzini! Possono essere indossati in tutte le stagioni (potrebbero essere un po ‘spessi in estate). Puoi indossarlo come calze eleganti, calze uniformi / da lavoro, calze da ufficio / da lavoro, calze da tennis, calzini quotidiani per i pantaloni, calzini da festa, calzini da sposa, calze da sposo e da sposo.

🍉 Elegante e unico: vari modelli e colori sono disponibili per la tua selezione: mais, coccodrillo, diamante, fenicottero, lucertola, pizza, cucciolo, squalo, lupo, striscia, tramonto, dipinti famosi come Notte stellata, David, Scream, Venere … ✅✅✅Appello a: Sock intenditori, appassionati d’arte, ufficiali, equipaggi comuni, adolescenti, studenti, giovani, anziani … ✅✅✅

🌻Un anno di garanzia — La vostra soddisfazione è il nostro perseguimento permanente. Pls non esitate a contattarci se avete qualche domanda sui nostri prodotti o servizi. Risponderemo per la prima volta.

