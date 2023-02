BONAI Batterie Ricaricabili AAA Alta Capacità, Pile Ministilo Rechargeable 1100mAh 1,2V Ni-MH 1200 cicli (confezione da 8)

Descrizione prodotto

Caratteristiche delle batterie Bonai:

Caratteristiche delle batterie Bonai:Quantità: 8 pezzi 1100mAh Ni-MH AAA batterie ricaricabili.Tensione: 1,2 VLe batterie Bonai hanno prestazioni eccellenti dopo le prime tre o cinque volte di carica e scarica. Si comportano bene anche dopo un non utilizzo prolungato.Nota: la capacità della batteria varia tra 700mAh e 1100mAh in base al tempo, all’ambiente, alla tensione e alla corrente del dispositivo, ecc. Questo è normale.

Bassa auto-scarica

Batteria mantenerà 80% della capacità iniziale dopo 3 anni di non usare

Raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi

Nessun inquinamento-Energia efficiente

La batteria ricaricabile Bonai è una batteria ricaricabile Ni-MH, è una fonte di energia verde, che non contiene Hg/Cd/Pb, quindi non inquina l’ambiente.

Le batterie ricaricabili Bonai offrono un’eccellente conduttività e durata e possono essere ricaricate fino a 1200 volte.

Batterie domestiche

Le batterie Bonai hanno una vita più lunga ad alto consumo del dispositivo rispetto alle normali batterie alcaline.

Le batterie Bonai sono fantastiche per dispositivi ad alte prestazioni come fotocamere digitali, giocattoli per bambini, telecomandi RC, lettori MP3 ecc.

Design contro le perdite

Il rivestimento in acciaio DBCK evita la sovrapressione e protegge voi e le vostre batterie in ogni momento. Inoltre, estende drasticamente la durata della batteria. L’unico anello anti-spillaggio, basta dire ciao-ciao alle perdite di liquido.

Da -20 a 60℃ lavorano normalmente

La batteria ricaricabile BONAI può gestire la temperatura di lavoro da -4 a 140 ℉, non devi preoccuparti di non poter usare la batteria quando la temperatura diventa troppo bassa.

Materiale monocromatico

Fornire una scatola di imballaggio monocromatica, senza aggiungere candeggina, per proteggere la natura e la salute.Le batterie monocromatiche possono anche evitare che i bambini e gli animali domestici siano accidentalmente attratti a mangiare.

Dimensione

4 Slot 4 Slot 8 Slot 8+1 Slot 16 Slot 16+2 Slot

Batterie Applicabili

AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/C/D/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA Ni-MH/Ni-Cd Batterie AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd Batterie

Schermo LCD

✓

✓

✓

✓

【AAA Ministilo】–8 Batterie AAA ricaricabili 1100mah & Scatola tinta unita,Tutte le batterie Bonai sono progettate in colore nero o bianco che sarebbe meno interessante per bambini.

【Cicli di ricarica】–può essere caricata fino a 1200 volte, risparmiare i soldi da comprare un gran numero di batteria usa e getta.Realizzato con materiali ecologici in nichel-metallo idruro, sulla base della protezione dell’ambiente, del risparmio di denaro e delle preoccupazioni per i clienti.

【Basso auto-scarico】–AAA batterie ricaricabili mantenerà 80% della capacità iniziale dopo 3 anni di non usare, è altamente raccomandato di ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi.

【Pre-caricato】–con la parte di pre-caricato, ma è meglio di ricaricare ogni batteria completamente prima del primo impiego.

Tutti i prodotti di Bonai sono garantiti da rimborso entro 30 giorni e 12 mesi di garanzia, se abbia dei problemi, la prego di mettersi in contatto con noi via e-mail