Bonaccini sulla pace in Ucraina e le sfide europee attuali

Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico, ha espresso apprezzamento per il sostegno all’Ucraina fornito da Giorgia Meloni, pur riconoscendo le difficoltà legate all’adesione immediata alla “coalizione dei volenterosi”. Durante un’intervista, ha sottolineato l’importanza di una pace giusta e duratura per l’Ucraina, esprimendo preoccupazione per il fatto che i colloqui di pace potrebbero escludere gli aggrediti e l’Europa, consentendo a figure come Trump e Putin di dominare il tavolo.

Bonaccini ha anche criticato la gestione attuale dell’Unione Europea, suggerendo di eliminare il diritto di veto dei singoli stati membri. Secondo lui, la decisione presa dalla maggioranza rappresenterebbe un principio democratico essenziale per il buon funzionamento delle democrazie. Ha inoltre evidenziato la necessità di un investimento annuale di centinaia di miliardi di euro, come indicato da Mario Draghi, per stimolare la crescita economica.

Ha concluso affermando che senza queste due misure, la Commissione Europea non sarebbe in grado di raggiungere i due obiettivi che Draghi ha chiaramente delineato.