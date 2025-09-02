Bon Jovi e Bruce Springsteen: nuovi singoli dal rock americano

I Bon Jovi annunciano il rilascio di due nuovi singoli: “Red White and Jersey”, accompagnato da un videoclip ufficiale, e “Hollow Man”, in collaborazione con Bruce Springsteen. Questi brani faranno parte della versione deluxe del loro ultimo album, “Forever (Legendary Edition)”, che sarà disponibile il 24 ottobre e potrà essere preordinato sui principali negozi, anche in edizioni speciali.

“Red White and Jersey” presenta sonorità rock, arricchite da influenze pop che conferiscono un tocco fresco e ballabile, con testi che parlano di un amore eterno che inizia in gioventù. Al contrario, “Hollow Man” è una ballata emotiva che riprende un brano dall’album precedente, arricchita dalla voce inconfondibile di Springsteen, che dona maggiore intensità al pezzo.

Il nuovo album deluxe includerà non solo i due singoli, ma anche altre 14 tracce, molte delle quali in collaborazione con artisti famosi come Laney Wilson, Jelly Roll, Robbie Williams e Avril Lavigne. La versione originale di “Forever” ha ottenuto un accolto positivo, debuttando al primo posto nelle classifiche britanniche e al quinto negli Stati Uniti.

Jon Bon Jovi ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, sottolineando come questo album rappresenti un viaggio personale attraverso le sue recenti sfide vocali. Ha descritto l’opera come una collezione che dimostra quanto gli artisti possano unirsi nei momenti difficili.

Infine, la band ha recentemente tenuto un concerto a Nashville, la loro prima esibizione completa dal 2022, con una scaletta che celebra quattro decenni di successi.