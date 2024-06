Bombette pugliesi in friggitrice ad aria: ricetta facile e veloce

Prepariamo in casa le famose bombette pugliesi in friggitrice ad aria, un prodotto tipico con un ripieno filante.

Sicuramente, tutti avrete sentito parlare delle bombette pugliesi, ma non tutti avrete avuto la fortuna di assaggiarle nella loro terra d’origine. Da oggi, con la ricetta delle bombette pugliesi in friggitrice ad aria è possibile prepararle con le vostre mani, con pochi e semplici passaggi. Solitamente vanno cotte alla griglia, ma sono tanto buone anche con la cottura ad aria.

Si tratta di un prodotto tipico pugliese, che prende il nome dalla sua forma; queste delizie si presentano come delle piccole bombette rotonde. Si tratta di fettine di carne di capocollo, arrotolate per ospitare uno sfizioso ripieno. Al loro interno inseriamo la pancetta e il caciocavallo; il formaggio, dopo la cottura, si trasformerà in un ripieno caldo e filante. Seguite con attenzione ciascun passaggio e potrete servirle appetitose a pranzo o a una cena con amici.

Bombette pugliesi in friggitrice ad aria

Per prima cosa, stendete le fette di capocollo su un piano da lavoro. Dovete farle tagliare dal macellaio molto sottili; se non lo sono a sufficienza, assottigliatele ancora con il batticarne. A questo punto, prendete le fette di pancetta e stendete ciascuna su una fettina di carne. Successivamente, tagliate il caciocavallo a scagliette (non devono essere più spesse di 1-2 cm); poi, distribuitele sulla pancetta. In una ciotolina, mescolate lo spicchio di aglio tritato al prezzemolo tritato. Cospargete un po’ di questo mix sulle fettine di carne. Una volta fatto, arrotolate ciascuna fettina di capocollo su se stessa, in modo da formare una pallina. Se necessario, fermatele con degli stuzzicadenti. Per la cottura, versate un filo d’olio sul cestello della friggitrice ad aria. Salate e pepate le bombette pugliesi; quindi, adagiatele nel cestello e nebulizzatele con dell’olio spray. Fate cuocere a 190°C per 8 minuti; quando mancano 5 minuti, giratele per far cuocere l’altro lato.

Conservazione

Le bombette pugliesi in friggitrice ad aria sono un piatto molto sfizioso, generalmente, vanno accompagnate con verdure miste o patate, sia fritte che lesse. Il consiglio migliore è di consumarle subito.

In alternativa, provate la succulenta versione delle bombette pugliesi al sugo.