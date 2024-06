Bombette pugliesi al sugo, un secondo facile e saporito

Le bombette pugliesi al sugo sono una variante della ricetta classica, resa ancor più saporita dalla presenza del pomodoro.

Le bombette sono una via di mezzo tra gli involtini, per via del gustoso ripieno, e le polpette, a causa della loro forma tondeggiante. Sono un piatto tipico pugliese che, nella sua versione tradizionale, viene cotto alla brace. Tuttavia è possibile prepararle anche in altri modi come nel caso delle deliziose bombette pugliesi al sugo, perfette se avete voglia di un secondo di carne dove poter fare la scarpetta.

Il procedimento è molto semplice: una volta assemblati gli involtini con la carne di capocollo, la pancetta, il caciocavallo e gli aromi, si rosolano in un filo di olio e si finiscono di cuocere con la passata di pomodoro. Il sugo concentrerà tutti i sapori della carne che rimarrà tenerissima.

bombette pugliesi al sugo

Come preparare la ricetta delle bombette pugliesi al sugo

Per prima cosa preparate le bombette. Condite le fettine di capocollo con sale e pepe quindi adagiate su ciascuna una fetta di pancetta. Tagliate a dadini il caciocavallo e suddividetelo tra i vari involtini. Completate il ripieno con un trito di aglio e prezzemolo, equamente diviso. Arrotolate le bombette portando prima i lati verso il centro e poi avvolgendole dal basso all’alto. Sigillatele una a una, mano a mano che sono pronte, con uno stuzzicadenti. In una padella scaldate un giro di olio e rosolate le bombette su tutti i lati girandole con attenzione, senza bucare la carne. Sfumate con il vino bianco e quando non sentirete più odore di alcool sollevarsi dalla padella unite la passata di pomodoro. Aggiustate di sale e cuocete per 20 minuti con il coperchio. Servite le bombette ben calde.

Per un sugo ancor più ricco potete preparare un trito fine con mezza cipolla e mezza carota e rosolarlo in padella con l’olio, prima di aggiungere le bombette. Il resto del procedimento resta invariato.

Date un’occhiata anche alla ricetta originale delle bombette pugliesi per scoprire la storia e le origini oltre che alcune cotture alternative.

Conservazione

Le bombette al sugo si mantengono fino a 3 giorni in frigorifero. Riscaldatele in padella prima di servirle.