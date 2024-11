Bomba Sinner: Il bottone di Capodanno dedicato al tennista sequestrato dai carabinieri a Napoli

I carabinieri di Napoli hanno sequestrato 486 ordigni artigianali, noti come “Bomba Sinner”, nella casa di un incensurato nell’area Flegrea. Questi ordigni, definiti illegali e pericolosi, si stanno diffondendo in città come nuovo botto di Capodanno, e il loro nome rende omaggio al tennista italiano numero 1 della classifica Atp. La Bomba Sinner, di colore rosso come i capelli dell’atleta, è composta da sostanze esplosive importate dalla Cina e acquistate online. Nonostante il sequestro, la tradizione di produzione e vendita di esplosivi rimane viva a Napoli.

Negli ultimi anni, prima della festa di Capodanno, gli ordigni esplosivi artigianali sono diventati comuni a Napoli, suscitando preoccupazioni per la loro pericolosità durante la costruzione e l’utilizzo. Chi crea e vende questi ordigni spesso li dedica a sportivi, seguendo una tradizione che è iniziata con Maradona e si è evoluta con riferimenti ad altri calciatori durante vittorie del Napoli.

La creazione di tali esplosivi avviene in laboratori clandestini, spesso gestiti da persone molto giovani e inesperte. Recentemente, il 18 novembre, un incidente in uno di questi laboratori ha provocato la morte di tre persone, incluse due gemelle di 26 anni e un ragazzo di 18, a causa di un’esplosione scatenata da una scintilla. Il proprietario del laboratorio è indagato per omicidio colposo e disastro colposo; aveva messo a nome della figlia di 13 anni il locale dove venivano assemblati gli ordigni.

Le gemelle lavoravano in queste condizioni per un compenso di soli 25 euro al giorno, senza alcun contratto regolare. Il proprietario andava a prelevarle direttamente a casa loro per portarle al laboratorio abusivo. Questa situazione denuncia una grave realtà di sfruttamento legata alla produzione di materiali esplosivi in un contesto di lavoro precario e pericoloso.

La situazione a Napoli mette in evidenza la necessità di un intervento più incisivo da parte delle autorità per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la diffusione di tali pratiche illegali che mettono in pericolo non solo i lavoratori, ma anche la comunità circostante.