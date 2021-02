Il documentario Framing Britney Spears ha causato un vero terremoto mediatico intorno alla popstar. Decine di star hanno iniziato a supportare il movimento Free Britney e il fidanzato Sam Asghari ha parlato a People dicendo di volere un futuro normale insieme alla sua ragazza. Proprio quest’intervista non è piaciuta a papà Spears, che deve essere intervenuto in modo così duro da far sbottare Sam.

Il compagno della cantante poco fa su Instagram ha usato parole davvero pesanti sul suocero: “Adesso credo che sia importante che le persone capiscano che ho zero rispetto per qualcuno che cerca di controllare la nostra relazione e che piazza costantemente degli ostacoli sul nostro percorso. Secondo me Jamie è un co***e. Non scenderò in ulteriori dettagli perché rispetto la nostra privacy, ma allo stesso tempo non sono venuto in questo paese per non essere in grado di esprimere la mia opinione e la mia libertà”.

Che dire…

CARALHOOOO, o namorado da Britney quebrou o silêncio e lascou o pau em cima do Jamie (pai da Britney). É ELE!!! #FreeBritney pic.twitter.com/n7N8Cpocha — jef 💙 #freebritney julietter (@JefSog) February 9, 2021

Anche il figlio di Britney Spears, Jayden ha insultato il nonno.