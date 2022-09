Bolzano, ultraleggero atterra in parcheggio supermercato: 5 feriti

Sfiorata la tragedia nel parcheggio di un supermercato nella zona sud di Bolzano. Cinque persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, quando un ultraleggero è stato costretto a compiere un atterraggio di emergenza sulla strada che si trova davanti a un supermercato a poca distanza dall’aeroporto. Sono rimasti feriti, i due occupanti dell’ultraleggero e altre tre persone che si trovavano all’interno di due auto, una parcheggiata ed una in movimento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia che insieme all’Enac hanno avviato le indagini per accertare le cause di quanto accaduto. L’aereo è stato posto sotto sequestro.