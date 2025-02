Bolzano: Marito Fa Dimettere la Moglie, La Direttrice del Supermercato Allerta la Polizia

Un episodio di violenza domestica a Bolzano ha portato all’emissione di un ammonimento da parte del Questore. Recentemente, la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione della direttrice di un supermercato, che aveva notato un comportamento preoccupante di una dipendente che aveva improvvisamente rassegnato le dimissioni. Gli agenti, tra cui personale specializzato nella prevenzione della violenza domestica, hanno scoperto che la situazione non era legata al lavoro, ma a vessazioni perpetrate da un marito geloso.

Durante un colloquio richiesto dalla direttrice, il marito si è presentato e ha cercato di entrare nella stanza. La direttrice è riuscita a farlo rimanere fuori, consentendo alla donna di raccontare la sua storia. In lacrime, la dipendente ha confessato che le dimissioni erano state imposte dal marito, che la sospettava di tradimento con un collega. Colpita dalla confessione, la direttrice ha immediatamente allertato la Polizia.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente, identificando l’uomo e allontanandolo dal supermercato, mentre la donna è stata portata in una struttura protetta per la sua sicurezza. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche familiari e determinare eventuali responsabilità penali del marito. Dopo aver esaminato i fatti, il Questore Paolo Sartori ha emesso un ammonimento nei confronti dell’uomo, esortandolo a modificare il proprio comportamento.