Bolzano e il valore della multiculturalità per l’integrazione

La provincia di Bolzano continua a essere caratterizzata da una composizione multiculturale. Secondo il Dossier statistico immigrazione, a fine 2024 risiedono nel territorio 57.857 persone con cittadinanza straniera, il 10,7% della popolazione totale, superiore alla media nazionale del 9,2%.

La maggior parte degli immigrati sono donne (51,3%). Molti sono giovani, con il 65,2% sotto i 45 anni e quasi un quinto minorenne. Solo il 6,9% ha più di 64 anni. La maggioranza proviene dall’Europa (61,5%), seguita da Asia (20,1%), Africa (13,5%) e America (4,8%). I gruppi più numerosi sono quelli provenienti da Albania, Germania, Pakistan, Romania e Marocco. Alla fine del 2024, 36.888 cittadini non comunitari erano in possesso di un regolare permesso di soggiorno.

In ambito scolastico, nell’anno 2024/2025 si sono registrati 11.577 alunni stranieri, pari al 12,7% della popolazione scolastica delle scuole altoatesine. La loro presenza è maggiore nelle scuole di lingua italiana rispetto a quelle di lingua tedesca e ladina.

Nel mercato del lavoro operavano 34.500 persone straniere, con un incremento del 6% rispetto all’anno precedente. Molti di loro provengono da Romania, Albania e Pakistan. La disoccupazione tra gli immigrati è del 4,9%, più alta rispetto agli autoctoni.

Matthias Oberbacher, co-autore del dossier, ha sottolineato l’importanza dell’immigrazione, definendola una sfida e un’opportunità per il territorio. Le imprese a conduzione immigrata sono aumentate, arrivando a 5.528, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente.

L’assessora provinciale alla coesione sociale, Rosmarie Pamer, ha evidenziato il compito dei politici nel favorire l’integrazione in tutti gli ambiti della vita sociale.