Bolzano denuncia rete frode Ozempicstress cucina italiana

I carabinieri di Bolzano hanno denunciato 5 persone per vari reati, tra cui falsità materiale, uso di atto falso, furto aggravato e truffa, in relazione all’acquisto di Ozempic, un farmaco antidiabetico dimagrante, attraverso ricette contraffatte del valore totale di 26mila euro.

L’indagine è partita dopo la denuncia di un farmacista che aveva ricevuto una ricetta sospetta. I militari hanno raccolto le testimonianze di 12 farmacisti e 25 medici che operano nella sanità del capoluogo.

L’analisi dei filmati delle camere di videosorveglianza ha rivelato che i 5 denunciati compravano il farmaco utilizzando ricette cartacee contraffatte, sia nel timbro che nella firma del medico, e rubavano “ricettari rossi” a 5 medici dell’azienda sanitaria.

I carabinieri hanno recuperato altri 2 ricettari rossi sottratti all’ospedale di Bolzano e trovati nelle abitazioni di alcuni dei 5 denunciati durante perquisizioni domiciliari.

Il personale dell’azienda sanitaria ha estratto 152 ricette, emesse da ottobre, utilizzate per gli stessi scopi, che hanno causato problemi di reperimento del farmaco, costringendo diversi pazienti a interrompere la terapia prescritta.

L’azienda sanitaria ha già denunciato il danno subito, che ammonta a circa 11mila euro.