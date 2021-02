BOLZANO – La società idroelettrica Alperia interviene sull’abbassamento della portata dell’Adige per facilitare le ricerche della coppia Neumair-Perselli, scomparsa oltre un mese fa. “Vista la programmazione della produzione degli impianti in seguito a delle manutenzioni programmate già da tempo sarà possibile un abbassamento dei livelli del fiume Adige per un massimo di 20-30 centimetri. Questo sarà possibile grazie a dei fuori servizi già previsti e programmati da tempo degli impianti di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico”, si legge nella nota dell’Aperia.

Resta in carcere Benno Neumair, il figlio dei due coniugi scomparsi a inizio gennaio, arrestato la settimana scorsa con l’accusa di aver ucciso i suoi genitori e aver nascosto i cadaveri. Neumair è stato arrestato venerdì scorso su ordine della procura di Bolzano dopo che nella notte si era presentato in procura in compagnia dei suoi legali, che poco prima avevano ricevuto una ordinanza di fermo, ma non ha risposto ai pm.

La procura continua a mantenere massimo riserbo sull’inchiesta, come ha fatto dal primo giorno. La svolta è arrivata dalle analisi nei laboratori del Ris che non ha solo analizzato le tracce di sangue sul ponte sull’Adige a Ischia Frizzi, che apparterebbero a Peter Neumair, e altre tracce sulla Volvo della coppia, ma soprattutto tutti i reperti prelevati durante il sopralluogo nell’appartammento in via Castel Roncolo e infine i vestiti di Benno che una sua amica, con la quale aveva passato la notte della scomparsa di Laura e Peter, aveva lavato, per poi consegnarli in un secondo momento agli inquirenti.

Dei due coniugi non c’è ancora traccia. L’Adige, dove – secondo gli inquirenti – Benno avrebbe gettato i loro corpi, è stato già setacciato e risetacciato, dal famigerato ponte fino alla diga di Mori a una novantina di chilometri da Bolzano.